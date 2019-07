Previsioni Meteo Torino: domani cielo poco nuvoloso con una massima di +30°C, temporali isolati in Piemonte

A Torino domani, giovedì 18 luglio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +30°C, la minima di +19°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta Meteo presente.

Piemonte: l’anticiclone subisce un lieve cedimento per l’arrivo di correnti occidentali. Giornata variabile, comunque in prevalenza soleggiata in Valpadana e Liguria. Nel corso del giorno sviluppo di temporali isolati sui rilievi, in possibile sconfinamento serale a carattere sparso anche sulle vicine pianure tra verbano, novarese, biellese, torinese. Temperature stazionarie, clima tipicamente estivo e senza eccessi. Ventilazione di brezza soprattutto in Liguria, dove il mare sarà poco mosso.