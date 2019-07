Diffuse le prime immagini del battesimo del piccolo Archie: Royal Family (quasi) al completo, grande assente la Regina

Mamma Meghan e papà Harry tengono amabilmente in braccio il piccolo Archie, nel giorno del suo battesimo. La cerimonia è stata celebrata al castello di Windsor, in un evento tenuto strettamente privato, con buona pace dei fan. Le immagini sono state diffuse attraverso gli account social della Royal Family: un ritratto di Archie Harrison Mountbatten-Windsor -nato lo scorso 6 maggio – che dorme pacifico nelle braccia dei suoi genitori, nel giardino delle rose a Windsor. E la classica e consueta foto di famiglia, scattata dopo la cerimonia nella Green Drawing Room del castello.

Attorno a Meghan con in braccio Archie, e ad Harry, ci sono i nonni del piccolo, Carlo e Camilla insieme con Doria Ragland, madre di Meghan. Ci sono anche William e Kate. Ma non c’è la regina Elisabetta, impegnata in un altro evento programmato in precedenza. Le immagini sono opera del fotografo Chris Allerton, che ha anche immortalato il matrimonio di Harry e Meghan nel maggio 2018.