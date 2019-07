A Quattrozampeinfiera, sguardi tra cane e uomo: focus sul picco di ossitocina, l’ormone dell’amore

L’ossitocina è l’ormone dell’amore, dell’attaccamento e ne produciamo di più quando ci affezioniamo ad un animale: accarezzarli abbassa il livello di ansia, di pressione e del battito cardiaco anche se momentaneo. Ci rende persone socievoli e fiduciose. I picchi di ossitocina testimoniano l’amore degli esseri umani per i cani, ma soprattutto provano l’immenso amore degli amici a quattro zampe per gli esseri umani. Il miglior amico dell’uomo, infatti, registra aumenti del proprio livello di ossitocina fino al 57 percento mentre gioca con il padrone.

Di tutto questo si parlerà a Quattrozampeinfiera, la più importante manifestazione pet in Italia a Milano (Parco Esposizioni di Novegro 5 – 6 ottobre) nel Villaggio della Salute dove medici ed esperti parleranno della salute dei nostri pet. Si affronteranno anche le malattie – come la leishmaniosi – e come prevenirle. Un luogo medico dove sarà possibile dialogare e trarre informazioni.

Quattrozampeinfiera è anche tanto divertimento, l’unica manifestazione italiana a cui puoi partecipare con il tuo cane o gatto. Gli appassionati potranno cimentarsi con i loro amici fedeli nelle varie attività sportive: Aqua dog, Splash dog, Water dog, nelle 2 piscine dedicate, Dog e la Cat Agility, Dog Run, la famosa corsa a “sei zampe” e tanto altro ancora. Tutte attività da scoprire, vivere e condividere.

E per non separarsi mai da fido e micio, anche durante le vacanze, si potranno scoprire le migliori soluzioni e le strutture pet friendly.

Quattrozampeinfiera è un evento unico nel suo genere, organizzato dalla società Tema Fiere dal 2013 in cinque città italiane, pensato per essere a misura di cani e gatti, una fiera emozionale ed esperienziale alla quale partecipare col proprio amico fidato.