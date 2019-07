Recuperato l’alpinista ferito in Pakistan: “E’ sull’elicottero”

“Francesco è sull’elicottero verso Skardu“: lo ha annunciato su Facebook, Cala Cimenti – compagno di cordata e primo soccorritore di Francesco Cassardo – confermando l’avvenuto recupero dell’alpinista italiano ferito durante la discesa dal Gasherbrum VII, in Pakistan.

L”elicottero è stato messo a disposizione delle Autorità pachistane.

La Farnesina e l’Ambasciata in Pakistan hanno seguito senza interruzioni la situazione dell’alpinista, mantenendosi sempre in contatto con la famiglia. Anche il Ministro Enzo Moavero è stato aggiornato.