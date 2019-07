Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un prodotto surgelato. Si tratta “Filetti di alici panati congelati” prodotto da Adriatic Fish. Il motivo del richiamo è indicato in “rischio presenza di allergeni“. Nello specifico il lotto incriminato, n° 183747130619, contiene soia e non è indicato in etichetta. Il consumo per persone allergiche potrebbe dunque causare shock anafilattico. Il prodotto è venduto in cartoni da 5 kg.