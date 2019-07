Diversi lotti e marchi di pistacchi tostati salati, prodotti tutti nel medesimo stabilimento, sono stati ritirati dal mercato per rischio chimico. Si tratta nello specifico di:

Pistacchi tostati salati marchio Euro Company , prodotto da Euro Company srl ; lotto di produzione n° 8346; data di scadenza 31/12/2019; venduti in confezioni da 5 kg.

Pistacchi tostati salati marchio Noi&Voi , prodotto da Euro Company srl ; lotto di produzione n° 8344, data di scadenza 31/12/2019, venduti in confezione da 1 kg.

Pistacchi tostati salati marchio +performance, prodotto da Euro Company srl; lotto di produzione n° 833;, data di scadenza 31/12/2019; venduti in confezione da 500 grammi.

Nei moduli di richiamo è indicata come motivazione la “presenza di Aflatossina B1 Aflatossine totali con valori superiori ai requisiti di legge vigente“. Nelle avvertenze si legge: “Si invitano i consumatori che abbiano acquistato e siano in possesso dei lotti oggetti del richiamo, a non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato“.