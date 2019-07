Poche ore al rientro della Stazione Spaziale cinese “Tiangong 2”: ecco dove si schianterà il “Palazzo Celeste”

Dopo il rientro “incontrollato” della Stazione Spaziale cinese Tiangong 1, avvenuto nell’Aprile 2018, sta per cadere sulla Terra un altro “Palazzo Celeste“, la stazione Tiangong 2: stavolta però dovrebbe trattarsi di un rientro controllato.

L’ingresso in atmosfera dovrebbe avvenire domani 19 luglio, nell’Oceano Pacifico meridionale, e la Stazione dovrebbe, in teoria, disintegrarsi del tutto (anche se non si esclude che alcuni frammenti possano raggiungere la Terra).

Lanciata nel 2016, Tiangong 2, lunga circa 10 metri e larga circa 3, ha stabilito il record di permanenza in orbita di due taikonauti (gli astronauti cinesi): un mese.

“L’operazione di rientro durerà circa un’ora“, ha spiegato all’ANSA il fisico Luciano Anselmo, ricercatore di dinamica del volo spaziale dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del CNR di Pisa. “L’agenzia spaziale cinese non ha fornito dettagli sull’orario, ma solo sul giorno e sull’area di rientro, una regione rettangolare del Pacifico meridionale, tra i 90 e i 160 di longitudine Ovest e i 30 e i 45 di latitudine Sud. Si tratta di una delle regioni più disabitate della Terra, che raccoglierà i frammenti in un’area di un migliaio di chilometri. A mio avviso per avere la migliore copertura della traiettoria all’interno dell’area di rientro scelta, l’orario migliore è tra le 17 e le 18 italiane. Ma i cinesi si riservano finestre utili anche nelle ore precedenti e successive“.