Rifiuti radioattivi: Italia condannata dall’Unione europea, nessun programma di gestione del nucleare esaurito

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia per inadempimento per non aver comunicato alla Commissione il testo definitivo del programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, stabilisce che gli Stati membri notificano alla Commissione “al piu’ presto” e comunque entro il 23 agosto 2015 per la prima volta il contenuto del loro programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Tale direttiva intende garantire una gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, inclusi quelli derivati dagli utilizzi delle tecnologie nucleari e radiologiche per scopi diversi dalla produzione di energia, al fine di evitare di evitare ogni onere indebito a carico delle generazioni future. La Corte ha constatato che l’Italia non ha comunicato la versione finale del programma entro il termine concesso dalla Commissione del 14 luglio 2017.