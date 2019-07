Mare Rimini, verso la revoca dei divieti di balneazione

“I parametri rilevati nel campione di controllo effettuato ieri mattina presentano esiti intermedi tutti positivi. Si attende domani il completamento della procedura di analisi e, verosimilmente, tutti i divieti di balneazione saranno revocati“. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente del Comune di Rimini, Anna Montini, interpellata dall’Agi sul divieto di balneazione temporaneo scattato ieri su alcuni punti del litorale emiliano-romagnolo (dieci i tratti interessati nel Riminese) dopo le verifiche dei tecnici dell’Arpae. I prelievi di lunedì scorso hanno coinciso con una giornata in cui era già in corso un divieto di balneazione temporanea dovuto alle forti precipitazioni e al conseguente maggiore ‘carico’ per il sistema fognario.