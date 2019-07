Ripartito il traghetto fermo in mare da ore, “un’odissea”

E’ rimasto fermo per ore, dalla notte, in mezzo al mare, il traghetto “Egnazia“, della compagnia Grimaldi, con 250 persone a bordo: l’imbarcazione è partita da Salerno intorno all’una di notte, in ritardo di circa 3 ore, e doveva raggiungere Catania.

In seguito, durante la navigazione ci sono stati dei problemi.

Diversi passeggeri a bordo hanno definito il viaggio “un’odissea”, denunciando di “avere paura“.

Poco fa, “i motori sono ripartiti e la nave è in movimento: ci hanno detto che arriveremo a Catania alle 18“: lo ha riferito un passeggero, secondo cui l’avaria meccanica è stata risolta mentre era al largo delle coste Tirreniche della Calabria.