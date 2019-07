Riscaldamento globale, Fico: “Ascoltate le parole di Parmitano, chi ha ruoli pubblici rifletta”

“Ascoltate le parole di Luca Parmitano, devono far riflettere tutti. Specialmente chi ha responsabilità e ruoli pubblici. Le riporto anche qui: ‘Negli ultimi sei anni ho visto deserti avanzare e ghiacci sciogliersi – ha detto l’astronauta in occasione della prima conferenza stampa che ha svolto nella Stazione spaziale internazionale – spero che le nostre parole possano allarmare davvero verso il nemico numero uno di oggi: i cambiamenti climatici. I dati dell’Esa ci dicono molto sul riscaldamento globale e da qui l’osservazione umana potrà raccontarlo ulteriormente, per fare sì che chi ha in mano le redini possa fare tutto il possibile, se non per invertire questo trend, per rallentarlo e fermarlo‘”.

Lo scrive su Facebook il Presidente della Camera, Roberto Fico, che aggiunge: “Sono convinto che i Parlamenti debbano essere sui temi della tutela dell’ambiente e della sostenibilità uno stimolo costante per i governi. L’Italia e l’Europa possono investire ancora di più sulle rinnovabili ed agire con l’obiettivo di eliminare le emissioni. C’è poi la questione del consumo del suolo: su questo c’è un dibattito parlamentare in corso e credo sia importante intervenire senza bandiere ma con l’obiettivo di avere uno strumento legislativo utile per la salvaguardia del nostro territorio. Allo stesso modo serve confrontarsi attivamente con gli altri Paesi per individuare percorsi e strategie comuni rispetto a problemi che riguardano tutti noi“.