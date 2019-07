Riscaldamento globale, il ghiacciaio dell’Adamello si sta sciogliendo: potrebbe sparire entro fine secolo [VIDEO]

La temperatura della Terra continua ad aumentare per effetto del riscaldamento globale e ormai in ogni angolo del pianeta ne risentiamo gli effetti. L’Artico brucia con centinaia di incendi dall’Alaska alla Siberia passando per Groenlandia e Scandinavia e l’Europa è sempre più spesso colpita da feroci ondate di caldo che fanno schizzare puntualmente le temperature verso nuovi valori record. Anche in Italia, purtroppo abbiamo la nostra prova del riscaldamento globale: il ghiacciaio dell’Adamello.

In Val Camonica, a cavallo tra Lombardia e Trentino Alto Adige, a oltre 3.000 metri di altitudine, quella che avrebbe dovuto essere solo una distesa bianca di ghiaccio, presenta, invece, molte macchie scure e rocce esposte, come mostra il video che trovate in fondo all’articolo, segno inequivocabile del suo scioglimento a causa delle temperature più alte. Ogni anno, infatti, l’Adamello, si abbassa di un metro e mezzo e si ritira di decine di metri. Per gli esperti, entro la fine del secolo, il ghiacciaio potrebbe non esserci già più, divorato dall’aumento delle temperature. A sua tutela, è stata firmata la Carta dell’Adamello, per evitare che il ghiacciaio più vasto delle Alpi italiane sparisca sotto l’effetto del riscaldamento globale.