Russia devastata dagli incendi, stato di emergenza nelle regioni di Krasnojarsk e Irkutsk: almeno 500 focolai attivi

Nelle regioni russe di Krasnojarsk e Irkutsk, e parzialmente anche in Buriazia, è in vigore lo stato di emergenza a causa degli incendi di massa che hanno colpito l’area orientale del Paese. Lo ha riferito il ministero delle Emergenze (responsabile per la protezione civile) della Federazione Russa. Le regioni della Russia orientale sono le più colpite dagli incendi, ma i fumi si stanno diffondendo anche in Siberia e nell’Estremo oriente. In precedenza il viceministro delle Emergenze, Aleksander Chuprijan, ha affermato che quasi 3 milioni di ettari di taiga sono stati devastati dal fuoco. Secondo il personale del ministero ci sarebbero almeno 500 focolai attivi.