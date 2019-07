Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Io ritengo le sanzioni alla Russia un errore”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb spiegando cha la Russia va “avvicinata all’Europa. Per anni hanno provato a far entrare la Turchia in Europa ma che c’entra la Turchia in Europa? Chi è più vicina l’Europa la Russia o la Turchia?”.