Saccoccia (ASI): “L’industria italiana pronta a conquistare Luna”

Secondo il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia, l’industria tricolore dello spazio è pronta a conquistare la Luna: potrebbe infatti contribuire alla realizzazione della futura stazione orbitale Gateway, che sarà il primo passo per il ritorno dell’uomo sulla Luna, previsto dalla NASA entro il 2024 con il programma Artemis.

Due gli obiettivi italiani: “Il primo è la realizzazione di un piccolo modulo pressurizzato per la stazione Gateway, dotato di porte di attracco per i moduli di allunaggio: all’interno avrà la capacità abitativa per ospitare astronauti per brevissimi tempi, lo stretto necessario per farli arrivare dalla Terra e traghettarli nel modulo di allunaggio“, precisa Saccoccia. La realizzazione “sarà assegnata con una gara nelle prossime settimane: è probabile che l’industria italiana non potrà partecipare direttamente, ma come sottocontraente di industrie americane di cui siamo già partner“. Il secondo obiettivo è “la realizzazione dei moduli logistici che serviranno a trasportare materiali: li facciamo già con partner americani per la Stazione spaziale internazionale, credo che avremo altissime probabilità di vincere anche questa gara“.