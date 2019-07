Salute: lo zucchero provoca una delle patologie più comuni al mondo

La carie dentaria è tra le patologie più comuni al mondo ormai: a fare luce sui problemi globali di salute pubblica legati alle patologie orali è stata una ricerca guidata da Marco Peres del Menzies Health Institute di Brisbane, secondo cui la carie negli adulti colpisce oltre un terzo (34,1%) della popolazione mondiale.

“Se parliamo di cure dentarie, dobbiamo parlare di zucchero, e le bibite sono la maggior fonte nella dieta globale“, scrive Peres su Lancet. “Il consumo di bevande zuccherate è il più alto in Nord America e in America Latina, ma anche in Australia“. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda meno di 6 cucchiaini di zucchero aggiunto al giorno – prosegue l’esperto – mentre gli adolescenti australiani ne consumano il triplo: non sorprende quindi che i tassi di carie in Australia riflettano le statistiche globali.

Peres e il suo team sostengono che ridurre il consumo di zucchero aggiunto – con misure come una tassa ad esempio -potrebbe essere la chiave per combattere la carie.