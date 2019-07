Santa Maria di Leuca, incredibile incidente al porto: grande yacht si schianta contro la banchina, distrutta una barca a vela [VIDEO]

Il porto turistico di Santa Maria di Leuca a marina di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, è stato teatro di un incredibile scontro che ha avuto per protagonista un grande yacht battente bandiera portoghese. Come mostrano le immagini del video che trovate in fondo all’articolo, l’imbarcazione di 40 metri è andata a sbattere contro la banchina, colpendo e distruggendo una barca a vela ormeggiata. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma la Guardia Costiera ipotizza un guasto tecnico.

L’incidente ha creato il panico tra i presenti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A far infuriare ancora più, il fatto che un membro dell’equipaggio dello yacht abbia lanciato i resti dell’albero della barca a vela caduti sull’imbarcazione senza neanche guardare se ci fosse qualcuno o qualcosa sotto. Un segno di disinteresse e inosservanza della sicurezza. Se non altro, la povera barca a vela rimasta schiacciata era lì perché doveva essere demolita.