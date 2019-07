Sarcoma, il tumore che uccide perché poco conosciuto: è uno dei più pericolosi

I sarcomi sono tra i tumori più pericolosi: rari e poco conosciuti. Migliorarne la conoscenza a tutti è stato uno degli obiettivi della campagna “Sarcoma senza confini”, guidata dal Trust Paola Gonzato ReteSarcoma, in collaborazione con Gist Italia e Italian Desmoid Foundation. L’iniziativa, appena conclusa, ha rilanciato a livello nazionale la campagna PartOfIt, organizzata dall’associazione britannica Sarcoma Uk. “Questa famiglia di tumori – spiega Ornella Gonzato – sfugge al 75% della popolazione“. Di qui, precisa, “la campagna di sensibilizzazione, che ha visto circa 600 adesioni personali, tra pazienti, clinici, ricercatori, amministratori pubblici, professionisti di vari settori, a sostegno dell’iniziativa ‘senza confini’ nel senso più ampio. Ad essi si aggiungono le maggiori associazioni e fondazioni di pazienti oncologici, nonché le principali società scientifiche e gruppi di studio e di ricerca impegnati nei sarcomi, sia a livello chirurgico, che radioterapico e medico”.

Tra gli obiettivi della campagna, quello di stimolare il coinvolgimento attivo dei pazienti con sarcoma e far sentire che vi è una comunità attenta ai loro bisogni, in primis migliorando l’accesso ai trattamenti, ma anche attraverso la connessione, a livello nazionale, di organizzazioni di pazienti, clinici e ricercatori, coinvolgendo contemporaneamente l’area pediatrica e dell’adulto, perché i sarcomi non hanno età. Infine, fare rete con organizzazioni europee, perché il ‘sarcoma non ha confini geografici‘ e la rarità richiede di mettere assieme numeri e forze. “Le tante adesioni raccolte – conclude Ornella Gonzato – pongono le basi per sviluppare azioni condivise e dialogare con più incisività con le istituzioni per avere risposte concrete, a partire dall’attuazione della Rete Nazionale tumori Rari“.