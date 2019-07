Sardegna, divampano gli incendi con oltre +40°C: roghi a Macomer, Sinnai e Torpè

Sono 3, al momento, gli incendi divampati oggi in Sardegna anche a causa dell’ondata di caldo con temperature che superano i +40°C. In particolare si sono riaccesi alcuni focolai a Macomer, dove già ieri si era registrato un incendio. Un elicottero della flotta regionale ha lanciato bombe d’acqua sulla zona, spegnendo tempestivamente le fiamme. Gli altri due incendi si sono sviluppati a Sinnai, nel Cagliaritano, e a Torpè, nel Nuorese. In entrambi i casi un elicottero ha dato supporto alle squadre a terra composte da Protezione civile, Barracelli, Corpo forestale e volontari. Al momento i vari focolai sono tutti spenti.