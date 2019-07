Sbarco sulla Luna: come ripercorrere la missione Apollo 11 “in tempo reale”

Grazie ad un ricercatore della NASA, Ben Feist, è possibile partecipare a un fantastico viaggio in tempo reale, che ci porta alla scoperta della missione Apollo 11 e dello Sbarco sulla Luna, così come si è svolto 50 anni fa: Feist ha realizzato un sito web basandosi interamente su materiale storico.

Sono stati digitalizzati, ripristinati e resi disponibili per la prima volta al pubblico ben 50 canali audio del controllo missione, che coprono 11mila ore di registrazione, sul sito apolloinrealtime.org/11/.

I filmati del controllo missione, quelli girati dagli astronauti e quelli televisivi trasmessi dallo Spazio e dalla superficie della Luna, sono stati posizionati nei momenti esatti in cui sono stati girati durante la missione, così come ogni foto scattata e ogni parola pronunciata.

Il sito consente di esplorare qualsiasi momento: è possibile scegliere se iniziare a ripercorrere il viaggio un minuto prima del lancio, oppure si può esplorare in un momento esatto, cliccando su uno degli momenti cruciali della missione.