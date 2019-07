Sbarco sulla Luna: i luoghi della missione raccontati attraverso le mappe

Lo sbarco sulla Luna è stato uno dei momenti più emozionanti della storia del Novecento. Indubbiamente la missione Apollo 11, che ha portato per la prima volta gli astronauti sulla Luna, è stato un traguardo per la scienza e una importante dimostrazione della capacità dell’uomo di affrontare problemi complessi in ambienti dalle condizioni estreme.

In occasione dell’anniversario dell’allunaggio, Esri ha realizzato una mappa 3D interattiva e navigabile, grazie alla quale gli utenti possono visualizzare i luoghi degli sbarchi delle missioni Apollo sulla Luna. Cliccando sul luogo dello sbarco si accede a una breve descrizione della missione, corredata di foto. Sulla mappa è inoltre visibile la rotta seguita dalle missioni.

Un altro aspetto interessante della prima missione sulla Luna, poco esplorato a dispetto della sua importanza, è stato tutto il lavoro preliminare della NASA, dedicato alla scelta del luogo di atterraggio. Una Story Map di Esri racconta gli studi condotti attraverso la cartografia allora disponibile.