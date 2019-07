Sbarco sulla Luna: il razzo Saturn V proiettato sul Washington Monument per le celebrazioni

In occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario del primo sbarco sulla Luna, un razzo Saturn V sarà proiettato a grandezza naturale sul Washington Monument, il monumento simbolo della capitale USA: lo ha reso noto lo Smithsonian’s National Air and Space Museum, precisando che la proiezione – il 16, 17 e 18 luglio – coprirà tutti e 110 i metri di altezza del monumento.

Il 20 luglio sarà trascorso mezzo secolo dalla missione Apollo 11 della NASA e dal primo passo sulla Luna compiuto da Neil Armstrong.