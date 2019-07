Sbarco sulla Luna: sabato 13 appuntamento al Parco dell’Appia Antica per l’evento “Man on the Moon”

Cinquant’anni ci separano da una delle imprese più grandi mai compiute dall’Uomo. Sabato 13 luglio è in programma l’evento MAN ON THE MOON, un’occasione per rivivere la storica avventura che ha portato l’equipaggio dell’Apollo 11 a toccare, per primo, il suolo di un altro corpo celeste. L’Associazione ScienzImpresa, in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica, presenterà una conferenza per ripercorrere i passi dell’esplorazione spaziale che hanno portato l’Uomo sulla Luna e tutto ciò che ci aspetta nel prossimo futuro. In parallelo, i più piccoli, saranno invitati a vivere l’emozione della partenza dell’Apollo 11, costruendo e lanciando dei razzi ad acqua. Seguiranno, per tutti, osservazioni astronomiche della Luna!

Appuntamento quindi Sabato 13 Luglio 2019 dalle 20 presso la Sede Centrale del Parco Regionale dell’Appia Antica – Ex Cartiera Latina – Via Appia Antica, 42.