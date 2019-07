Sbarco sulla Luna, Salvini e i 5 Stelle litigano anche sull’esplorazione spaziale: frecciate su twitter con Carlo Sibilia

“50 anni fa l’Uomo sbarcava sulla Luna, che spettacolo! Anche se qualcuno sostiene non essere mai avvenuto…” Questo il post, concluso dall’emoticon della faccina obliqua che sghignazza, che Matteo Salvini dedica oggi su Facebook all’anniversario dell’allunaggio. Obbligata l’interpretazione della frecciata al Movimento 5 stelle, e in particolare al sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, che in un tweet del 2014 aveva bollato lo sbarco come “una farsa” e, interpellato in materia al Corriere quattro anni dopo, aveva definito lo storico evento un “episodio controverso“. Il vicepremier ha voluto ironizzare su questa passata uscita del suo sottosegretario? L’interessato sembra essersi sentito chiamare in causa. Sei ore dopo, sul profilo Facebook di Sibilia, appare infatti un post che recita: “Oggi è il 154°anniversario della nascita delle #CapitaneriediPorto… E pensate che c’è ancora qualcuno che non ha capito che sono uffici periferici del #MIT“. Il riferimento è ai conflitti di competenze che spesso sorgono tra Interni e Trasporti in occasione degli sbarchi di migranti. Non solo: la formulazione della frase è simile e identica è l’emoticon posta a chiosa. Tutto fa quindi pensare a una ‘controfrecciata’ nei confronti di Salvini. Insomma, il governo continua a litigare. Persino sull’esplorazione spaziale.