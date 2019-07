Scilla & Cariddi, le Previsioni Meteo per lo Stretto: torna il bel tempo a Messina e Reggio Calabria, ma rimarrà fresco tutta la settimana

E’ tornato a splendere il sole in modo più deciso oggi sullo Stretto di Messina, dopo il maltempo dei giorni scorsi, ma soffia un forte vento di maestrale e l’aria è fresca, piacevole, particolarmente mite e gradevole. A Reggio Calabria la temperatura minima della notte è scesa a +22°C, e adesso in pieno giorno la colonnina di mercurio è ferma a +27°C. Anche nei prossimi giorni il clima rimarrà così fresco e gradevole: le temperature massime si fermeranno a +28/+29°C almeno fino a Sabato, soltanto Domenica si potrebbe tornare sui +30/+31°C, comunque senza alcun eccesso di calore. E non si prevedono vere e proprie ondate di caldo neanche la prossima settimana. Di sera rinfrescherà sempre in modo deciso, le minime scenderanno sempre sotto i +24°C. Dopo il gran caldo di Giugno e dei primi giorni di Luglio, l’Estate sta regalando il suo volto più dolce e piacevole.