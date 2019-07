Fa una scommessa con Balotelli: duemila euro per buttarsi in mare con lo scooter, detto fatto

Si tuffa in mare con lo scooter e vince una scommessa fatta niente meno che con Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan. E’ accaduto oggi a Napoli, dove il calciatore ha messo sul piatto 2.000 euro a condizione che l’uomo appena conosciuto si buttasse in acqua con uno scooter. Detto, fatto. In un video pubblicato da Balotelli nel proprio account Instagram, il signore in questione è salito sul mezzo e si è “tuffato” in acqua. Immediate, ovviamente, le critiche per il gesto e soprattutto per il possibile inquinamento se il mezzo fosse rimasto poi in acqua. Ma Balotelli, attraverso le storie sul social, fa sapere che lo scooter è stato ripescato e commenta:”Filosofi… ecco a voi la vespa ‘inquinante’ ripescata“.