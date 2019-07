Gli archeologi israeliani ritengono di aver scoperto l’antica chiesa degli Apostoli, costruita sopra la casa in cui abitarono gli apostoli Pietro e Andrea a Cafarnao, sulle rive del lago di Tiberiade. “Penso non vi siano dubbi che sia la chiesa descritta dal viaggiatore cristiano Villibaldo“, ha dichiarato all’agenzia stampa Dpa, Mordechai Aviam, archeologo del Kinneret accademic college. Al momento è stato portato alla luce quello che si ritiene sia circa un terzo della chiesa, con pavimenti ornati da mosaici. Sotto la chiesa gli archeologi sperano di poter trovare i resti della casa dei due apostoli. L’esistenza della chiesa è riportata negli scritti di san Villibaldo, vescovo bavarese che effettuò un pellegrinaggio in Terrasanta nel 725.