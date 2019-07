Scoperta nuova cellula che aiuta il cuore a ripararsi: aperta la strada a nuove terapie

Una ricerca condotta su animali e su pazienti, pubblicata su “Immunity“, ha consentito di scoprire nel pericardio una nuova cellula con funzioni riparatrici, che contribuisce a guarire il muscolo cardiaco reduce da lesioni come nell’infarto.

Lo studio si deve a scienziati e cardiologi della University of Calgary in Canada: gli esperti hanno isolato nel pericardio (sia di topi che di pazienti) la cellula si chiama “macrofago della cavità pericardica Gata6+”.

“La scoperta di una nuova cellula che può aiutare il cuore a ripararsi aprirà le porte a nuove terapie, ed è una speranza per milioni di persone che soffrono di problemi di cuore. Abbiamo sempre saputo che il cuore risiede in una specie di sacco contenente un fluido. Adesso sappiamo che questo fluido è ricco di cellule riparatrici. Queste cellule potrebbero custodire il segreto per riparare e rigenerare il cuore,” spiega Paul Fedak, tra gli autori dello studio. Le possibilità per lo sviluppo di terapie innovative “sono entusiasmanti e importanti“.