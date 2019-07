Scossa di terremoto magnitudo 6.1 al largo del Giappone

Una scossa di terremoto magnitudo 6.1 è stata rilevata alle 00:57 UTC in Giappone, a 169 km nordovest da Naze, nell’arcipelago delle Ryukyu: lo rende noto l’Istituto geofisico statunitense USGS precisando che il sisma è stato rilevato a 251 km di profondità.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.