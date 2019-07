Senato: sì a decadenza Patriarca (Pd), subentra Corti (Lega)

Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Il Senato ha approvato la relazione della Giunta delle Elezioni che, dopo il riconteggio dei voti nulli, dichiara decaduto il senatore del Pd Edoardo Patriarca, eletto nel collegio uninominale di Modena, accogliendo così il ricorso presentato dal leghista Stefano Corti, che originariamente era risultato non eletto.

A questo risultato l’Aula è giunta respingendo gli ordini del giorno contrari alle conclusioni contenute nella relazione della Giunta. E’ ora riunita la Giunta delle Elezioni per verificare i presupposti per la proclamazione di Corti.