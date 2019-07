Separate gemelle siamesi unite per la testa [FOTO]

Un intervento chirurgico eccezionale, durato 50 ore, ha consentito ai medici di separare le gemelle siamesi Safa e Marwa Ullah, unite per la testa e con i vasi sanguigni fusi insieme: lo hanno annunciato alla stampa i chirurghi del Great Ormond Street Hospital (Gosh) di Londra.

Le due sorelline di 2 anni, provenienti da Charsadda, in Pakistan, affette da una rarissima malformazione, sono state sottoposte a una serie di interventi: la prima operazione è stata eseguita nell’ottobre 2018, mentre quella durante la quale le piccole sono state separate è stata eseguita l’11 febbraio scorso.

A distanza di mesi e dopo tante successive piccole operazioni, le bimbe sono state dimesse e stanno bene.

Prima di intervenire sulle gemelle, nate col cesareo, i chirurghi hanno utilizzato la realtà virtuale per creare una replica esatta della loro anatomia: il team ha usato anche una stampante 3D per creare modelli plastici delle strutture delle piccole sulle quali intervenire, e fare pratica.

Durante il primo intervento i chirurghi hanno separato i vasi delle bambine e poi hanno inserito un elemento di plastica fra le teste, per tenere separati cervello e vasi. Una serie di operazioni successive ha consentito di risolvere diverse complicanze a livello vascolare, tra cui un ictus che ha colpito una delle due bimbe. L’operazione più importante è quella che ha consentito ai chirurghi di costruire due nuovi teschi usando le ossa delle piccole, e impiegando anche degli espansori per permettere alla pelle di allargarsi e coprire la testa.

L’intervento di separazione, pagato da un donatore privato, è stato seguito da alcune operazioni minori, necessarie per consentire alle bimbe una vita indipendente.

In totale le piccole sono state sottoposte a interventi per oltre 50 ore, in una serie di procedure chirurgiche che hanno coinvolto oltre 100 operatori del Gosh.

Le bimbe sono state dimesse il 1° luglio scorso e sono andate a casa: vengono sottoposte a fisioterapia quotidiana per la riabilitazione.