Settimane della Scienza a Torino: appuntamenti fino a settembre 2019

La Circoscrizione 2 si riempie di scienza! Entra nel vivo Mirafiori Scienza, evento centrale dell’edizione 2019 della rassegna di appuntamenti a tema scientifico Settimane della Scienza: mostre, laboratori, incontri, workshop, osservazioni del Sole e della Luna con telescopi, spettacoli e letture.

Una rassegna dentro la rassegna, un ciclo di appuntamenti dedicati a grandi e bambini che trasforma il quartiere di Mirafiori in un polo scientifico d’intrattenimento divulgativo.

Unico filo conduttore la curiosità per la scienza!

Cuore pulsante il Mausoleo della Bela Rosin, in Strada Castello di Mirafiori 148, dimora storica di fine Ottocento fatta costruire dai figli di Rosa Vercellana, moglie morganatica del re Vittorio Emanuele II e contessa di Mirafiori e Fontanafredda. Uno scenario suggestivo che ospita LE DOMENICHE AL MAUSOLEO , appuntamenti diurni che ampliano la tradizione ormai consolidata dei cicli di conferenze organizzati dal Cicap Piemonte, e i MYSTERI AL MAUSOLEO , gli affascinanti appuntamenti serali a calendario nei venerdì estivi.

A completare l’offerta gli incontri SCIENZA IN CASA presso La Casa nel Parco di Via Panetti, gestita dalla Fondazione Mirafiori, che ospita otto eventi per parlare di scienza con un linguaggio semplice e accattivante. Tutti i mercoledì nei mesi di giugno e luglio alle ore 21.

Dalla Luna alla sostenibilità ambientale, dalle fake news all’agricoltura convenzionale, biologica e biodinamica… sono molti gli appuntamenti per discutere, capire e approfondire temi di grande attualità.

Esclusivamente dedicato ai più piccoli invece il laboratorio del 6 luglio Piccoli scienziati agli orti generali a cura di ProGIreg.

Mirafiori Scienza nasce da una collaborazione fra Associazione CentroScienza Onlus, Biblioteche Civiche Torinesi, Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus e Cicap Piemonte.

Mirafiori Scienza si svolge con il patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 2.

Realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo, il contributo della Regione Piemonte e il sostegno di IREN.

In collaborazione con Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, INAF Osservatorio Astrofisico di Torino, Museo Regionale di Scienze Naturali, Infini.to Planetario di Torino, Amiat, EduIren, La Casa nel Parco, MAYBE Press, Turismo Torino e provincia e Volontari Solidarietà insieme. Family media partner Giovani Genitori, Social media partner TorinoScienza.it.

L’iniziativa si svolge nell’ambito delle Settimane della Scienza 2019 e Sistema Scienza Piemonte.