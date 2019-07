Va a fare shopping e lascia i cani in macchina al caldo, uno chiuso in gabbia l’altro bloccato con un laccio

Due rottweiler sono stati lasciati chiusi, al caldo, in un auto all’interni di un parcheggio sotterraneo di Torino. La padrona era andata a fare shopping. E’ successo nelle ore più calde della giornata, nel centro commerciale del Lingotto, dove si sono alcuni clienti che hanno visto gli animali sofferenti per il caldo e assetati hanno dato l’allarme: i due grossi cani erano in una Renault Captur, uno chiuso in gabbia, l’altro bloccato con un laccio, senz’acqua e con poca aria. Dagli altoparlanti del Centro commerciale sono stati diramati numerosi messaggi d’allarme, ma non c’è stata alcuna risposta. Gli agenti della polizia locale sono riusciti a rintracciare la proprietaria tramite la lettura dei microchip degli animali. I due rottweiler sono stati affidati al canile municipale, mentre l’incauta donna è stata denunciata.