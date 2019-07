Siccità in Svizzera: sotto pressione gli alberi delle foreste, preoccupa l’avanzata del bostrico

L’attuale situazione climatica in Svizzera, caratterizzata da caldo e siccità, non è ancora a livelli allarmanti, ma preoccupa l’avanzata del bostrico, insetto che prospera in queste condizioni: “Al momento nell’insieme dell’Altopiano e del Giura la siccità non è drammatica“, ha precisato Reinhard Lässig, dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), interpellato dall’agenzia Keystone-ATS.

Secondo il WSL, le regioni più colpite da morie di alberi sono quelle con meno precipitazioni, come il Vallese e Basilea, ma anche la zona di Porrentruy (JU), così come la parte nord dei cantoni di Zurigo, Sciaffusa, San Gallo e Turgovia, e una minima parte dei Grigioni. La situazione in Vallese e a Basilea si è aggravata nell’ultimo anno, ha precisato Lässig. Preoccupa l’avanzata del bostrico tipografo, che colpisce l’abete rosso, e di un altro coleottero che infesta gli abeti bianchi indeboliti dalla siccità del 2018.