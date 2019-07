Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “In merito al dl sicurezza ribadiamo che siamo per l’aumento delle sanzioni e la confisca immediata delle navi. Sono norme doverose per impedire che si continui a sfruttare persone che scappano dalla povertà per fare show indecorosi e generare caos mediatico. Basta a strumentalizzazioni politiche”. Lo riferiscono fonti M5S.