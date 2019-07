Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Mi auguro non ci siano muri davanti alla nostra richiesta di stanziare 7 milioni di euro per gli straordinari dei nostri ragazzi di Strade Sicure presentata in un emendamento al decreto sicurezza bis. Parliamo di uomini e donne che ogni giorno vigilano per la sicurezza dei cittadini e del Paese, al costo di rischiare la propria vita”. Lo dice il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in una nota.