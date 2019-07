Sinistra: sabato assemblea Art. 1

Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Sabato 13 luglio, dalle ore 10, presso l’Hotel Radisson Blu, in Via Filippo Turati 171, si svolgerà l’Assemblea nazionale di Articolo Uno ‘Diventare l’Alternativa”. Interverranno, tra gli altri, lo scrittore Gianrico Carofiglio, il neo eletto parlamentare europeo Pietro Bartolo, Ciccio Brigati, operaio di Taranto di Arcelor Mittal, Francesca Chiavacci, Presidente dell’Arci, oltre ad esponenti di Cgil, Cisl e Uil. Chiavacci, già attiva nei comitati per il No al referendum, potrebbe essere tra i consulenti ‘esterni’ chiamati a lavorare sulla riforma dello Statuto Pd.

“L’assemblea sarà il momento di discussione centrale per affrontare le sfide che attendono Articolo Uno e il nuovo centrosinistra da qui in avanti. Al centro del dibattito politico: la questione sociale, quella migratoria e la mai risolta questione morale”, si legge in una nota.