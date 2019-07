La “soluzione minerale miracolosa” protegge davvero da diverse gravi malattie?

Purtroppo è così. I venditori della soluzione “miracolosa” sostengono che l’autismo sia causato da parassiti e per questa ragione il clorito di sodio possa risolvere il problema. Ovviamente è una fandonia che mette a repentaglio la salute dei bambini e degli adolescenti a cui questo “trattamento” è stato somministrato. Il protocollo di terapia – se così possiamo chiamarlo – prevede tra l’altro che la soluzione sia introdotta nell’intestino con dei clisteri, che inducono un assorbimento ancora maggiore e più rapido rispetto alla ingestione del prodotto per via orale (per esempio, può capitare di bere acqua clorata, successivamente a una disinfezione. A ogni modo, è stato messo al bando in diverse nazioni, ovviamente, perché oltre ad essere tossico alle dosi suggerite dalla “Chiesa della salute e della guarigione” (l’organizzazione di Jum Humble), si tratta di qualcosa che non è mai stato sperimentato in modo rigoroso. In altre parole, prima di essere proposto, un potenziale trattamento deve dimostrare una plausibilità biologica (quindi aver dato risultati promettenti in studi effettuati in laboratorio) e, successivamente, deve essere valutato su gruppi di persone gradualmente più numerosi, ovviamente dopo essere passato al vaglio di un comitato etico: vale a dire un organismo composto da professionisti di formazione e competenze diverse capaci di considerare la proposta da punti di vista molteplici e tra loro complementari, da quello medico a quello farmacologico, bioetico, economico e così via. Tutto ciò, ovviamente, non è mai stato fatto e diversi Stati degli USA hanno messo al bando il prodotto, processando e condannando alcune tra le persone che lo avevano promosso e messo in vendita [4].