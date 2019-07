Sospetto caso di dengue a Monza: stasera operazioni di disinfestazione straordinaria

Il Comune di Monza con un’ordinanza su richiesta dell’Agenzia Tutela della Salute (ATS) ha disposto per stasera una disinfestazione straordinaria nell’area di via Zuccoli per un caso sospetto di Dengue. L’intervento riguarderà tutta la zona in cui risiede la persona vittima del sospetto caso di infezione, entro 200 metri di raggio intorno al suo luogo di residenza. Le operazioni di disinfestazione si concluderanno alla mezzanotte di oggi e interessano tratti delle seguenti vie: via Zuccoli, via Brunelleschi, via Usuelli, via Pellegrini, viale Sicilia (nel tratto compreso tra via Modigliani e «Lombarda Motori»), via Poliziano (nel tratto compreso tra via Usuelli e la Scuola «Bonatti»), via Luca della Robbia (nel tratto compreso tra il campo comunale Cederna e via Cantalupo) e via Mantegna (da viale Sicilia per i primi 40 metri). In caso di maltempo le operazioni di disinfestazione saranno sospese e saranno concluse il primo giorno utile senza pioggia.

La dengue è una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori.