Spagna, corsa dei tori a Pamplona: la Festa di San Firmino si chiude con centinaia di feriti

Sono terminati oggi i festeggiamenti per la Festa di San Firmino a Pamplona, nel nord della Spagna: i 7 giorni di corsa dei tori (“encierro“) hanno fatto registrare in totale 8 “incornati”, su 35 feriti portati in ospedale.

Centinaia di persone sono rimaste leggermente ferite durante la manifestazione: la Croce Rossa ha reso noto di avere curato 655 persone, di cui 504 partecipanti alle corse.

Oggi il più imponente dei tori liberati nelle vie della cittadina è rimasto isolato e ha caricato le persone che si trovavano vicino a lui. Due australiani di 27 e 30 anni, e uno spagnolo di 25 anni, sono stati incornati.

Ogni anno la festa, duramente criticata dalle organizzazioni animaliste, attira centinaia di migliaia di turisti.