Spazio, India: il lancio missione lunare Chandrayaan-2 in programma il 22 luglio

La seconda missione di esplorazione lunare dell’India, Chandrayaan-2, è stata riprogrammata il 22 luglio, alle 02:43 ora locale, dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh: lo ha annunciato via Twitter l’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale.

Il primo tentativo di lancio, lo scorso il 15 luglio, non ha avuto successo: meno di un’ora prima dell’orario previsto, l’ISRO ha comunicato il rinvio a causa di “un problema tecnico” al veicolo di lancio satellitare geosincrono Mark III (GSLV Mk III).