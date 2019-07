Spazio, la NASA da’ lunga vita alle sonde Voyager per spingersi oltre i confini del Sistema Solare

La Nasa e’ al lavoro per allungare la vita alle piu’ longeve delle sue missioni, le Voyager 1 e 2, malgrado i loro 42 anni di onorata attivita’. Le sonde, dopo avere superato entrambe le colonne d’Ercole del Sistema Solare, la Voyager 1 nel 2012 e la gemella nel 2018, stanno infatti continuando a inviare dati dallo spazio interstellare. “E’ incredibile che i loro strumenti abbiano resistito cosi’ a lungo”, ha detto una delle responsabili, Suzanne Dodd, del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) Nasa. “La loro inattesa longevita’ apre scenari ai quali non avevamo pensato, e stiamo esplorando ogni opzione per permettere alle Voyager di continuare a fare scienza nel miglior modo possibile”, ha aggiunto. Per mantenerle in vita, la Nasa sara’, quindi, costretta a sfruttare al meglio le scarse risorse energetiche delle due sonde, spegnendo ad esempio i dispositivi che servono a riscaldarle per contrastare le gelide temperature dello spazio profondo. “Alcuni strumenti, come il tracciatore di raggi cosmici – ha precisato Dodd – hanno gia’ dimostrato di riuscire a trasmettere dati anche a temperature molto piu’ basse di quelle alle quali pensavamo riuscissero a operare”. Le due sonde vintage, il cui destino e’ scritto nel loro stesso nome Voyager, cioe’ ‘viaggiatore’, hanno varcato l’invisibile soglia, segnata dal vento solare, che divide il Sistema Solare dal resto dell’universo. “Le due sonde stanno esplorando regioni mai visitate prima, quindi ogni giorno e’ un giorno di potenziali scoperte”, ha detto uno dei responsabili di missione, Ed Stone. Lanciate nel 1977, le Voyager in 42 anni hanno fatto una Grand Tour del Sistema Solare, visitando i 4 pianeti piu’ esterni: Giove, Saturno, Urano e Nettuno e alcune delle loro lune. Hanno, ad esempio, scoperto che anche Giove ha anelli, ma piu’ rarefatti di quelli di Saturno. Hanno rivelato per la prima volta la presenza di attivita’ vulcanica su un corpo celeste diverso dalla Terra, la lunagioviana Io, e hanno osservato per la prima volta le piogge di metano su Titano, una delle lune di Saturno.