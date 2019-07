Spazio: lanciato il primo razzo cinese privato “Hyperbola 1”

Lanciato il primo razzo cinese privato, Hyperbola 1: ha portato in orbita piccoli satelliti.

Realizzato dall’azienda i-Space, il vettore è partito dalla base Jiuquan, nel deserto del Gobi.

Si tratta del terzo tentativo di lancio da parte di un privato cinese: i primi due, costruiti da altre due aziende, hanno fallito nel tentativo di raggiungere l’orbita.

Hyperbola 1, alto poco più di 20 metri, ha portato il carico a circa 300 km di quota. Secondo la i-Space, è in grado di trasportare fino a 260 kg di carico a 500 km dalla Terra.

L’azienda i-Space ha dichiarato che per la fine del 2020 intende completare altri 6 lanci con il razzo Hyperbola 1 e che sta lavorando per costruire un lanciatore più potente, Hyperbola 2.