Spazio, l’astronauta Roberto Vittori: “andremo sulla Luna per rimanere grazie ai privati”

Fa riflettere la coincidenza tra la partenza della nuova missione di Luca Parmitano, Beyond, e la celebrazione dei 50 anni dell’Apollo 11: per l’astronauta Roberto Vittori, dell’Agenzia Spaziale Europea esiste una continuita’ fra il primo passo dell’uomo sulla Luna e l’esistenza della Stazione Spaziale e a rendere possibile restare sulla Luna saranno con molta probabilita’ i privati. “L’allunaggio aveva dimostrato una grande capacita’ tecnologica e oggi la Stazione Spaziale e’ il nostro laboratorio in orbita“, ha rilevato Vittori, che oggi ha partecipato all’evento per il lancio della missione Beyond organizzato a Roma, presso il museo Maxxi, dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). “E’ fuorviante – ha detto Vittori – parlare di un ritorno alla Luna” perche’ “ci si sta preparando a utilizzare in modo sistematico le risorse che la Luna offre” e questo offre “una possibile alternativa allo sfruttamento della Terra“. A compiere questo passo saranno sia le agenzie spaziali sia i privati. “Ho molta fiducia nei privati – ha aggiunto – perche’ nella storia hanno dimostrato di credere nell’innovazione“.