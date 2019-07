Spazio: le prime immagini di LightSail 2, uno “spicchio” di Terra e il Sole [FOTO]

E’ stato lanciato, il 25 giugno scorso, il razzo Falcon Heavy SpaceX: a bordo un prezioso carico di 24 piccoli satelliti e la vela solare LightSail 2, di Planetary Society (un’organizzazione no-profit globale dedicata all’esplorazione dello spazio).

Spinto da 27 motori Merlin, il vettore è partito dal Kennedy Space Center, in Florida: per il Falcon Heavy è stato il primo volo notturno e il 3° lancio in totale. Dopo la partenza, i due razzi laterali sono atterrati con successo nella Landing Zone di Cape Canaveral, mentre il nucleo centrale ha mancato di poco l’obiettivo, la piattaforma robotica di stanza nell’Oceano Atlantico, al largo della costa della Florida.

Se la missione LightSail 2 avrà successo “diventerà il primo veicolo spaziale a essere spinto esclusivamente dalle particelle che provengono dalla nostra stella“. Il veicolo si prepara a srotolare la vela di 32 metri quadri, entro oggi: è stato liberato il 2 luglio dal suo speciale “contenitore”, Prox-1, costruito dagli studenti del Georgia Tech, all’interno del quale è rimasto sia durante il viaggio sia durante i primi giorni in orbita.

Il veicolo spaziale adesso si trova a 720 km dalla Terra e si trova in buono stato, come testimonia anche il primo messaggio inviato nei giorni scorsi al centro di controllo missione al Politecnico della California di San Luis Obispo, nel quale diceva “tutto ok“. Due giorni fa sono stati dispiegati con successo i pannelli solari, mentre il veicolo volava a sud del centro di controllo missione.

LightSail ha anche scattato delle foto grazie alle telecamere montate su uno dei quattro pannelli solari della sonda: le immagini mostrano uno “spicchio”di Terra, mentre il Sole è sulla destra. In alcuni scatti si vedono anche dei fili, che tenevano chiusi i pannelli solari prima del dispiegamento.