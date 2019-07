Spazio: il programma Artemis vacilla, i fondi concessi alla NASA non bastano

Vacilla il programma spaziale su cui gli Stati Uniti puntano per far tornare gli astronauti sulla Luna entro il 2024: i fondi concessi per “Artemis” non bastano. Jim Bridenstine, amministratore della NASA, ha dichiarato davanti ad una commissione del Senato che serviranno dai 20 ai 30 miliardi di dollari e che, se i fondi rimarranno invariati anche nei prossimi anni, il programma subirebbe una battuta d’arresto.

“Quello che ci manca ora è un lander“, ha dichiarato Bridenstine al Senato. “Gli Stati Uniti non hanno un lander lunare dal 1972, l’ultima volta in cui siamo atterrati sulla superficie del nostro satellite. Dobbiamo svilupparlo, e in questo momento non abbiamo abbastanza soldi nel nostro budget per farlo“.