Spazio: Russia lancia il telescopio di osservazione Spektr-RG

Un razzo Proton-M è decollato con successo dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, portando in orbita il telescopio Spektr-RG: è un osservatorio spaziale il cui lancio permetterà la sostituzione del radiotelescopio Spektr-R (RadioAstron), di cui Roscosmos ha annunciato di aver perso il controllo a gennaio.

Il predecessore era stato lanciato nel 2011 per osservare i buchi neri, le stelle di neutroni e i campi magnetici: il successore servirà a studiare lo spazio, ma anche a “completare la mappa del mondo“, secondo Roscosmos.