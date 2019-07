Spazio: temporale in avvicinamento, rinviato il lancio della capsula Dragon di SpaceX

Il lancio della capsula Dragon SpaceX è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo, in considerazione di un forte temporale in avvicinamento: il conto alla rovescia nella base di Cape Canaveral, in Florida, è stato fermato quando mancavano solo 30 secondi al lancio.

Il rinvio è di 24 ore e si prevede perciò di ritentare il lancio il 26 luglio.

La Stazione Spaziale Internazionale attende quindi la consegna di oltre due tonnellate di rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici.