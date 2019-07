Stromboli, il pensiero di Parmitano in partenza per lo Spazio con la missione Beyond: “sono vicino ai miei concittadini”

“Sono molto vicino ai familiari e agli amici della vittima. Mi spiace di sentire questa notizia. Avendo ancora tutta la famiglia che vive sotto l’Etna che è costantemente in eruzione, capisco quanto amore ci possa essere per la propria terra per accettare il rischio di vivere vicino a un vulcano. Spero che la situazione venga ripristinata al più presto nelle condizioni più sicure per tutti gli altri e chiaramente mando il mio saluto più caro ai miei concittadini isolani e a tutti gli isolani delle isole minori della Sicilia“. L’astronauta dell’Esa e colonnello pilota sperimentatore dell’Aeronautica Militare, Luca Parmitano, in collegamento via internet con askanews, ha voluto dedicare un pensiero ai cittadini di Stromboli, dopo la violenta esplosione di ieri. Parmitano si trova a Baikonur, in Kazakhstan, in quarantena in vista della partenza per la sua seconda missione spaziale di lunga durata sulla Stazione spaziale internazionale denominata “Beyond“. Il lancio è previsto per il 20 luglio 2019.