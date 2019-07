Stromboli, le spaventose immagini dell’esplosione riprese dal sopravvissuto: “C’era fuoco ovunque, eravamo disidratati. Ho provato a salvarlo con la respirazione bocca a bocca” [VIDEO]

Spaventose le immagini che il turista brasiliano Thiago Takeutisi ha registrato con il suo smartphone sullo Stromboli proprio quando il vulcano è entrato in eruzione. Mentre Takeutisi stava percorrendo il sentiero di Punta dei Corvi, che sovrasta la frazione di Ginostra, riprendendo il paesaggio, una gigantesca nuvola scura e piena di lapilli incandescenti è esplosa sopra la sua testa e quella dell’amico Massimo Imbesi, che sarebbe morto poco dopo. Il forte boato dell’esplosione nel video copre ogni suono. Dalla voce del brasiliano è chiarissima la paura davanti a quello che stava succedendo, mentre il video si conclude in fretta e furia per la fuga dei due.

“Stavamo salendo dal lato di Ginostra, sono circa 400 metri da esplorare. Volevamo vedere la Sciara del Fuoco e poi all’improvviso l’esplosione, boom! Abbiamo guardato in alto, fuoco, lava. Abbiamo cominciato a tornare indietro correndo ma il fuoco ha iniziato ad ostacolare il percorso. C’era fuoco da tutte le parti. Massimo aveva una radio, ha preso la radio e ha chiamato una barca, non so chi ma non è venuto nessuno. Siamo rimasti per più di un’ora e non è venuto nessuno. L’ho aiutato a salire in un posto più protetto dove il fuoco era già passato ma a terra era bruciato, il suolo era molto caldo ed è stata quella temperatura a disidratarci. Non riuscivamo più a parlare. Stavamo perdendo conoscenza e Massimo già era quasi incosciente perché io gli parlavo ma lui non rispondeva. Io mi sono tenuto sveglio dandomi degli schiaffi in faccia. Lui scivolava, scivolava e il suo respiro si stava fermando. Io ho iniziato a fargli la respirazione bocca a bocca per tre volte. Lui ricominciava a respirare e poi ha smesso di respirare, io ho continuato a farla. Cercavo il battito del suo cuore ma non lo sentivo. Ho cercato di fare un massaggio cardiaco ma lui non era più vivo”. Con queste parole Takeutisi, 35 anni come Imbesi, ha raccontato i tragici momenti vissuti a Stromboli e i disperati tentativi di salvare l’amico.

Di seguito, i video dell’esplosione e del suo racconto ai giornalisti.